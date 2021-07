Wegen Corona - Am Set von «Bridgerton» steht alles still

Dies berichtet das Branchenportal «Deadline». Es ist bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass die Produktion angehalten werden muss. Am Donnerstag stand das Set für 24 Stunden still.

Nach dem grossen Erfolg der ersten Staffel von «Bridgerton» arbeitet Netflix aktuell an der Produktion der heiss ersehnten zweiten Staffel. Die Dreharbeiten verlaufen jedoch leider alles andere als reibungslos: Schon wieder steht am «Bridgerton»-Set alles still, weil eine an der Produktion beteiligte Person positiv auf Covid-19 getestet wurde.