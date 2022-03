Marco Odermatt in Feierlaune : Am Sonntag gibts die grosse Kugel – «hoffentlich nicht mit zu viel Kopfweh»

Mit einem Sieg im Riesenslalom von Courchevel setzte der Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt einen tollen Schlusspunkt einer imposanten Saison. Gefeiert wurde bereits vorher – und jetzt erst recht.

Müde Beine und Partystimmung

Am Sonntag erhält Odermatt nach dem abschliessenden Slalom noch die grosse Kristallkugel für den Gesamtweltcup. Ein grosser Moment – auch für einen, der in seiner so jungen Karriere schon so viel erreicht hat. Odermatt kommentiert augenzwinkernd: «Hoffentlich nicht mit zu viel Kopfweh.»