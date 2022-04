1. Mai, FCZ, ZSC: Am Sonntag könnte Zürich zum Tollhaus werden – die Polizei ist vorbereitet

Am Sonntag finden in Zürich womöglich gleich drei Grossereignisse statt. Am Morgen kommt es zur 1.-Mai-Kundgebung, am Nachmittag könnten Nachdemos folgen.

Am Sonntag könnte es in Zürich zu drei Festivitäten kommen.

Die Zürcher Stadtpolizei hat einen Kraftakt vor sich: Am Sonntag finden in Zürich womöglich gleich drei Grossereignisse statt. Einerseits zieht am Morgen die bewilligte 1.-Mai-Kundgebung durch die Strassen, um zwölf Uhr beginnt das Fest auf dem Kasernenareal. Zudem könnte es im Anschluss zur Kundgebung am Morgen zu weiteren unbewilligten Demos kommen. Andererseits besteht die Chance, dass nicht nur der FC Zürich in Basel, sondern am selben Abend auch die ZSC Lions auswärts gegen den EV Zug den Meistertitel erringen.