Oberbüren SG: Lenker an Steuer eingenickt – Kleinbus mit 8 Insassen auf A1 verunfallt

Wegen der Unfallaufnahme wurden der Normal- sowie der Mittelstreifen an der Örtlichkeit für rund drei Stunden gesperrt.

Am Steuer eingeschlafen: Ein Kleinbus ist in der Nacht auf Sonntag auf der A1 verunfallt.

Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem Kleinbus mit Anhänger und sieben Insassen von Wil herkommend in Richtung St. Gallen. Beim Bürerstich, im dreispurigen Bereich, nickte er, gemäss eigenen Angaben, hinter dem Steuer ein. Daraufhin geriet der Kleinbus nach rechts und prallte in die dortige Randleitplanke. Der Kleinbus schrammte einige Meter daran entlang und kippte anschliessend auf die rechte Seite, wo er halb auf der Normalspur und halb auf dem Mittelstreifen liegend zum Stillstand kam.

Bei der Kollision verletzten sich fünf der acht Autoinsassen, darunter der Lenker, drei Mitfahrerinnen und ein 13-jähriger Junge. Sie konnten den Kleinbus selbstständig verlassen und wurden anschliessend von der Rettung zur Kontrolle in verschiedene Spitäler gebracht. Zwischenzeitlich konnten alle Personen die Spitäler wieder verlassen. Am Kleinbus und der Strasseneinrichtung entstanden Sachschäden in der Höhe von mehreren Tausend Franken. Der Bus wurde durch die Kantonspolizei St. Gallen vorläufig sichergestellt.