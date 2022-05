Alicante: Am Strassenrand ausgesetzt – LKW-Fahrer will Schweizer Baby nun adoptieren

An einer entlegenen Landstrasse im Süden Spaniens haben zwei Lastwagenfahrer am Sonntag ein neugeborenes Kind entdeckt. Dessen Mutter – gemäss Medienberichten eine Schweizerin – wurde wegen Gefährdung eines Kindes festgenommen. Sie hatte den kleinen Knaben in der prallen Sonne bei 35 Grad kurz nach der Geburt ausgesetzt. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Stadt Alicante und sorgte über die spanischen Grenzen hinaus für Furore.