Bern: Auswärtige an Zibelemärit – «dachte, ich müsse mich als Zwiebel verkleiden»

Der diesjährige Zibelemärit in Bern findet wieder in vollem Umfang statt. Nachdem 2020 pandemiebedingt der Anlass nicht stattfand und 2021 nur in begrenzter Form, stehen diesen Montag 410 Marktstände in der Berner Innenstadt. Knapp 30 Tonnen Zwiebeln werden an 111 Ständen verkauft. Verkauft wird auch viel Glühwein, Käsekuchen und Zwiebelsuppe.