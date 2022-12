Indonesien : Am Vulkan Semeru gehen Lawinen aus Lava nieder – Aschewolke über 1,5 Kilometer hoch

Der indonesische Vulkan Semeru ist wieder ausgebrochen. Monsunregenfälle hätten für eine Erosion am 3676 Meter hohen Vulkan auf der Insel Java gesorgt, wodurch es zur Eruption gekommen sei, teilte die Katastrophenschutzbehörde unter Berufung auf Angaben der Behörde für Vulkanologie am Sonntag mit.

Asche wurde mehr als 1500 Meter in die Luft geschleudert, heisses Gas und Lava strömten die Hänge des Vulkans in Richtung eines nahegelegenen Flusses entlang. Zunächst wurden keine Toten oder Verletzten gemeldet. Die Behörden haben inzwischen die höchste Warnstufe ausgerufen – der Vulkan bedrohe die umliegenden Dörfer, teilte das Zentrum für Vulkanologie und geologischen Katastrophenschutz mit.

Mindestens fünf Kilometer Abstand zum Krater

Anwohnende wurden aufgefordert, fünf Kilometer Abstand zum Krater des Vulkans zu halten. Zudem sollten sie sich von der südöstlichen Gegend am Fluss Besuk Kobokan fernhalten, der etwa 13 Kilometer vom Krater entfernt liegt. Mehrere Hundert Menschen wurden in temporäre Unterkünfte gebracht oder begaben sich in sichere Gegenden, wie Joko Sambang von der Katastrophenschutzbehörde in Lumajang sagte.