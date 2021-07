Meteorologen warnen - Am Wochenende drohen wieder heftige Gewitter

Noch bringt uns das Hoch Dana schönes Wetter. Doch die Lage bleibt auch nach den schlimmen Unwettern vergangene Woche instabil. Gemäss Meteonews beginnt es am Wochenende nämlich wieder zu regnen – und zwar stark. Das ist gefährlich, denn die Böden sind noch immer rappelvoll mit Wasser . Das Gleiche gilt für die Gewässer. Es braucht nicht viel, bis wieder Bäche, Flüsse und Seen überlaufen.

Bis nächsten Mittwoch ist kein stabiles Hoch in Sicht

Der Regen wird am späteren Samstag oder in der Nacht auf Sonntag einsetzen. Dann drohen heftige Gewitter mit Hagel und Sturmböen. Lokal prognostizieren die Meteorologen zwischen 20 und 100 Liter innerhalb kürzester Zeit. Im Süden könnten es gar 120 Liter werden. «Es wird turbulent» schreibt Roger Perret von Meteonews.

Auch in der neuen Woche droht weiterhin Regengefahr. Der einzige Wermutstropfen: Weil in höheren Lagen viel Wind herrschen wird, wird das Tief wohl nicht zu lange stehen bleiben, sondern sich rasch bewegen. Eine solche stationäre Lage hatte zu den schlimmen Unwettern vergangene Woche geführt. Es ist aber weit und breit kein Hoch in Sicht. In einer 10-Tages-Prognose geht Perret weiterhin von wechselhaftem Wetter aus.