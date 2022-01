Wetter-Hoch : Am Wochenende gibt es traumhaftes Wintersportwetter

Wintersportler aufgepasst: Dieses Wochenende ist perfekt zum Ski- oder Snowboardfahren. Ein Meteorologe sagt, wie lange das Wetter-Hoch anhält.

Am Wochenende gibt es in den Bergen laut Meteonews perfektes Wintersportwetter.

Ein Meteorologe sagt, wo in der Schweiz am meisten Schnee liegt.

Auf die Ski, fertig los! Am Wochenende gibt es in den Bergen laut Meteonews perfektes Wintersportwetter. «Sogar wolkenlos», sagt Meteorologe Michael Eichmann. Die Temperaturen werden allerdings eher auf der kühlen Seite erwartet. «Am Samstag liegt die Nullgradgrenze in den Bergen bei rund 3000 Metern und am Sonntag bei 2000 Metern», sagt Michael Eichmann von Meteonews. Doch das Wetter-Hoch soll nicht lange anhalten. Anfang nächster Woche soll es bereits wieder bewölkt sein, sagt Eichmann. Am Dienstag und am Mittwoch sei es dann wieder sonniger.