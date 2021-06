Bis zu 28 Grad - Ende Woche kommt das Badi-Wetter

Donnerstag ist Übergangstag

«Nach dem Übergangstag wird es am Freitag im Flachland schön. Die Temperaturen sind am Wochenende klar badetauglich, obwohl die Seen noch etwas kühl sind», so Marquardt weiter. Am Samstag erwartet uns laut Marquardt ein prächtiges Hoch mit Temperaturen bis zu 27 Grad. Am Sonntag soll es dann bis zu 28 Grad warm werden. Im Süden kann es zu Gewittern kommen.