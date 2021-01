Der Schneefresser ist satt, übers Wochenende wird es wieder kalt. Sowohl für Samstag als auch für Sonntag ist Schneefall bis ins Flachland angesagt. «Gegen Freitagabend erreicht uns eine Störung der Föhnlage, weshalb die Schneefallgrenze stark absinkt», sagt Klaus Marquardt von Meteonews Schweiz. In den Bergen falle voraussichtlich bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. «Im Mittelland und Flachland kann es allenfalls anzuckern», so Marquardt weiter.

Am Samstagmorgen rechnen die Meteorologen mit einer zwischenzeitlichen Beruhigung bei Temperaturen um vier bis fünf Grad. Dann aber kommen von Westen her neue Niederschläge, die wiederum Schnee bringen. «Die Schneefallgrenze wird sich um 500 Meter herum bewegen», sagt Klaus Marquardt.

Schneegestöber in der Nacht auf Montag

Sonntags wiederholt sich das Spiel erneut. Zuerst beruhigt sich die Lage – ehe es am Abend und in der Nacht auf Montag wieder zu schneien beginnt. «Das ist die deutlichste Front, es wird bis in tiefste Lagen Schnee geben. Stellenweise ist auch dichtes Schneegestöber zu erwarten», so Meteorologe Marquardt. Es sei gut möglich, dass es darum am Montagmorgen zu Verkehrschaos kommt.