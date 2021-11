Tschüss Nebel – Am Wochenende lockt uns die Sonne in die Berge

Am Wochenende lohnt es sich, in die Berge zu fahren.

Wie in den letzten Tagen bleibt es auch am Wochenende im Flachland zwar neblig, das Hoch Valentina bringt aber Temperaturen von fünf bis zehn Grad. Am Samstag verzieht sich dann der Hochnebel ab etwa 800 Meter wie «Meteo Schweiz» , schreibt. In den Bergen wartet dann auch die Sonne auf Wanderlustige und Ausflügler. In 2000 Metern beträgt die Temperatur immer noch milde acht Grad.

Nebel löst sich auf

An diesem Wochenende könnte sich auch gleich ein zweitägiger Ausflug in die höheren Regionen lohnen. Am Sonntag löst sich der Nebel vielerorts auf und klettert nicht mehr höher als bis auf 600 Meter. Am Sonntag lohnt es sich, früh unterwegs zu sein, denn ab Mittag wird es von Westen her zunehmend bewölkt. Mit den Wolken kommt in der Nacht auch etwas Niederschlag und die Schneefallgrenze sinkt langsam Richtung 1000 Meter.