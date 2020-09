In Wallisellen gingen am Freitag schon die Kleinsten auf Abfallsuche.

Sie steigen auf den höchsten Berg und tauchen in die tiefsten Seen, um Abfall einzusammeln,der nicht korrekt entsorgt worden ist: Zehntausende von Helferinnen und Helfern stehen am Freitag und Samstag im Rahmen des nationalen Clean-Up-Days im Einsatz. Das Ziel: Ein Zeichen gegen Littering setzen.

«Plogging» und Tauchen

Der Clean-Up-Day macht Schule

Die Oberstufe in Thusis GR führte nach dem Abfallsammeln einen Abfall-Schätzwettbewerb durch, während die Aufräum-Aktion in Felben-Wellhausen TG den Abschluss von zwei Projekttagen der Sekundarschule zu den Themen Abfall, Recycling und Littering stand.

In Faido TI standen Kinder des Kindergartens und der Primarschule im Einsatz und in Bellinzona TI räumten Tischlerlernende die Umgebung auf. Die 4. und 5. Klassender Primarschule Dinhard ZH entwarfen nach dem Abfallsammeln gleich selbst ein Recyclingkonzept für das Schulareal.

Aufräum-Aktion statt Arbeits-Alltag

Auch dieses Jahr packen viele CEOs und ihre Mitarbeitenden selbst an. Bereits seit mehreren Jahren im Einsatz stehen unter anderem die Credit Suisse, die UBS, WWF, DSM, Pall Schweiz GmbH, Eco House Recycling, wag GmbH, die Oris SA und die BASF Schweiz AG. Die Mitarbeitenden von Coca-Cola Schweiz räumen gleich an drei Standorten auf: In Brüttisellen, Bussigny und Vals befreien sie ihre Nachbarschaft von Littering. Die Angestellten von Johnson & Johnson haben heute in Oberdorf, Selzach und Zuchwil für saubere Strassen und Wiesen gesorgt.