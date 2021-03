Zeitumstellung : Am Wochenende wird uns eine Stunde Schlaf geklaut

Am Sonntag startet die Sommerzeit, die Uhren werden vorgestellt. Viele stören sich daran, doch abgeschafft wird sie wohl so schnell nicht.

Am Wochenende wiederholt sich ein ungeliebtes Ritual: Am Sonntag um 2 Uhr springt die Zeit auf Funkuhren und anderen elektronischen Zeitmessern eine Stunde nach vorne auf 3 Uhr – und damit von der Normal- auf die Sommerzeit. Diese dauert dieses Jahr bis am Sonntag 31. Oktober. Wer die Zeit an seiner Uhr noch per Hand einstellt, muss den Stundenzeiger eine Runde nach vorn drehen.