Wädenswil ZH

Am Zürichseeufer brennt es in der Nähe der Zuggleise

Mehrere Leser berichteten am frühen Donnerstagnachmittag von einem Brand in Wädenswil ZH.

Mehrere Videos von Leser-Reportern zeigen den Brand am Zürichseeufer in Wädenswil. Auch eine Explosion ist zu sehen. Das es zu einer Explosion kam, sagte zudem eine Leserin. Ralph Hirt von der Kantonspolizei Zürich bestätigt den Brand auf Anfrage. Was genau in Brand geriet sei noch nicht klar. Auch ob jemand verletzt wurde könne man noch nicht sagen.