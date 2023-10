Amag lanciert mit Ubeeqo eine Alternative zu Mobility in Zürich

In der Schweiz ist Mobility das führende Carsharing-Unternehmen und prägt den Markt mit ihren 3000, fast ausschliesslich rot lackierten Fahrzeugen. Kürzlich hat jedoch das Schweizer Automobilunternehmen Amag den Carsharing-Dienst Ubeeqo neu eingeführt, der eine Marke des französischen Autovermieters Europcar ist. Amag ist somit Lizenznehmerin in der Schweiz. Im Gegensatz zu einem früheren Versuch, Carsharing in der Schweiz zu etablieren , konzentriert sich Amag dieses Mal auf Zürich und bietet dort eine grössere Flotte von Fahrzeugen an, wie die « Aargauer Zeitung » schreibt.

Ubeeqo setzt auf die Platzierung von Fahrzeugen in zentralen Wohngebieten in Zürich und bietet ein vollständig digitalisiertes Angebot rund um die Uhr an. Den Konkurrenten Mobility, der ebenfalls in Zürich präsent ist, möchte Ubeeqo vor allem auch durch niedrigere Preise ausstechen. Beide Anbieter bieten auch Abonnementmodelle an, wobei Ubeeqo auch hier preislich mithalten kann.