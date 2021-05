Coronavirus - Amateursportler oder Geschäftsleute – diese Quarantäne-Extrawürste gibt es

1 / 5 Wer aus einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Ansteckungsrisiko einreist, muss für mindestens sieben Tage in Quarantäne. 20min/Michael Scherrer Ausnahmen gibt es aber etwa für die Teilnahme an Sportwettkämpfen oder für dringende geschäftliche Termine. Pixabay/Angelo_Giordano Wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Teilnahme und der Aufenthalt unter Einhaltung eines spezifischen Schutzkonzepts stattgefunden haben, ist man von der Quarantänepflicht ausgenommen. Unsplash/phoedobus

Darum gehts Einreisende aus Risikogebieten müssen nach ihrer Ankunft in der Schweiz für mindestens sieben Tage in Quarantäne. Doch es gibt zahlreiche Ausnahmeregeln.

Kontrollen gibt es nur «auf Risikobasis», wie der Zoll mitteilt.

Der Bundesrat plant jetzt, die Regeln zu verschärfen.

Für Personen aus Gebieten mit besorgniserregenden Mutationen soll es künftig keine Ausnahmen von der Test- oder Quarantänepflicht mehr geben.

Andreas ist Amateur-Motorradrennfahrer und reiste am Freitag von Zürich nach Misano Adriatico IT. Das Wochenende verbrachte er auf der Motorsport-Rennstrecke im italienischen Badeort, daraufhin kehrte er wieder zurück in die Schweiz. «Obwohl Misano auf der BAG-Liste der Risikoländer steht, wurden wir am Zoll nicht kontrolliert oder nach unserem Herkunftsort befragt.» Und das nicht zum ersten Mal, sagt Andreas. «Bereits bei vergangenen Reisen wurden wir bei der Rückkehr nie näher kontrolliert.»

Wer aus einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Ansteckungsrisiko in die Schweiz reisen will, muss eigentlich für mindestens sieben Tage in Einreisequarantäne. Jedoch gibt es zahlreiche Ausnahmen: Etwa für Personen wie Andreas, die an einem Sportwettkampf, einem Kulturanlass oder einem Fachkongress teilnehmen – «wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Teilnahme und der Aufenthalt unter Einhaltung eines spezifischen Schutzkonzepts stattgefunden haben», wie in der Corona-Verordnung des Bundes festgeschrieben wird.

Reisende sollten unnötige Kontakte vermeiden

«Erfasst werden etwa professionelle oder teilprofessionelle Sportlerinnen und Sportler sowie deren unverzichtbare Begleitung, beispielsweise Coaches oder Delegationsleitende, die nach einer offiziellen Sportveranstaltung oder einem internationalen Wettkampf wieder in die Schweiz einreisen», sagt Daniel Dauwalder, Sprecher des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Zudem gelte die Weisung, dass «unnötige Kontakte» mit der Bevölkerung weitestgehend ausgeschlossen werden müssten. «Die Personen bewegen sich nur in einem sehr begrenzten Umfeld, womit das Infektionsrisiko erheblich gesenkt werden kann», so Dauwalder.

Weiter seien auch Mitwirkende eines Kulturanlasses – von Konzerten oder Theatern – oder Teilnehmende von Fachkongressen für Berufsleute von der Quarantänepflicht ausgenommen. «Dies, sofern sie dies im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit tun und den Nachweis über die Einhaltung eines Schutzkonzeptes erbringen können.»

Für eine Teilnahme an einem Sportwettkampf oder einem Kulturanlass in einem Risikogebiet brauche es jedoch keine vorherige Meldung an Bund oder Kanton. «Diese Ausnahmen gelten von Amtes wegen», sagt Dauwalder. Eine Meldung sei daher nicht notwendig. «Die Kantone können ihre Anwendung jedoch jederzeit überprüfen und die betroffenen Personen müssen sie daher begründen können.»

Bundesrat will weniger Ausnahmeregeln

Eine solche Überprüfung findet jedoch nur in Ausnahmefällen statt. Denn: Wie der Schweizer Zoll auf Anfrage mitteilt, setzt der Bund mit der Corona-Verordnung auf die Selbstverantwortung der Reisenden. «Die Eidgenössische Zollverwaltung operiert mit risikobasierten Kontrollen und ist im Rahmen ihres Auftrags an den Grenzübergängen präsent», sagt EZV-Sprecherin Tabea Rüdin. «Zahlen werden dazu nicht erhoben.»

Aufgrund der risikobasierten Kontrollen des Zolls wird den Kantonen also nur ein Bruchteil der Personen gemeldet, die die Voraussetzungen für die Quarantäne-Ausnahmeregeln nicht erfüllen. Das hat auch der Bundesrat bemerkt. Nun plant er, die Regeln zu verschärfen: Für Personen aus Gebieten mit besorgniserregenden Mutationen – etwa Brasilien, Kanada, Südafrika oder Indien – soll es künftig keine Ausnahmen von der Test- oder Quarantänepflicht mehr geben.