Impf-Lotterie - Amazon bietet Mitarbeitenden bis zu 500’000 Dollar für Impfung

Impflotterien in den USA und der Schweiz

Nicht nur Amazon bietet Geld für eine Impfung in den USA. Im US-Bundesstaat Ohio gewann eine Bürgerin für ihre Corona-Impfung eine Million Dollar. Und in Kalifornien werden unter allen Geimpften 116 Millionen Dollar verlost. In der Schweiz will der Medienpionier Roger Schawinski eine Impf-Tombola lancieren. Dafür hat er 24’000 Franken aus der eigenen Tasche beigesteuert. Impfwillige können online an der Verlosung teilnehmen. Wer gewinnt, wird im September bekannt gegeben.