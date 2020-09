Kontaktlose Identifizierung : Amazon führt das Zahlen mit Handschlag ein

Das US-Unternehmen lanciert ein biometrisches Erkennungssystem namens Amazon One. Andere Firmen sollen bereits an der neuen Technologie interessiert sein.

Mit Amazone One sollen Kunden im Laden künftig mit der Handfläche zahlen. KEYSTONE

Darum gehts Amazon lanciert ein neues Bezahlsystem.

Mit Amazon One soll das Bezahlen per Handschlag möglich sein.

Das US-Unternehmen will die Technologie nicht für sich behalten.

Andere Firmen sollen grosses Interesse an Amazone One haben.

Der Online-Riese Amazon lanciert eine neue Technologie zum Bezahlen mit der Handfläche. Das Amazon One genannte biometrische Erkennungssystem wird zunächst in Lebensmittelgeschäften des Konzerns in seiner Heimatstadt Seattle eingeführt.

Kunden halten ihre Hand über einen Scanner, der die Handinnenfläche ähnlich wie einen Fingerabdruck abliest und identifiziert.

Viele Interessenten

«Keine zwei Handinnenflächen sind gleich», erklärte Amazon-Vizepräsident Dili Kumar. Die Technologie erlaube eine «schnelle, praktische und kontaktlose» Identifizierung und könne zum Bezahlen von Einkäufen, aber auch als Zugangskontrolle für Stadien oder Büros genutzt werden.

Amazon will Amazon One deswegen nicht nur selbst nutzen, sondern auch an andere Unternehmen verkaufen. Es gibt anscheinend bereits mehrere Interessenten.

Daten nicht vor Ort gespeichert

Im Einzelhandel könne Amazon One eine Alternative zum Bezahlen oder zum Vorzeigen einer Treuekarte an der Kasse sein, erklärte Amazon-Spitzenmanager Kumar. Die Kundendaten würde nicht vor Ort, sondern in einer hoch gesicherten Daten-Cloud gespeichert.

