Amazon-Gründer Jeff Bezos zahlt 550'000 Franken Miete für Villa

Jeff Bezos musste vorübergehend aus seinem Luxus-Anwesen in Beverly Hills ausziehen.

Aus diesem Grund mussten der Amazon-Gründer und seine Verlobte Lauren Sánchez (53) kurzerhand in ein Mietobjekt umziehen.

Jeff Bezos lässt aktuell seine Villa in Beverly Hills renovieren.

Obwohl sich Jeff Bezos aus seinem Unternehmen zurückgezogen und wohl eine der teuersten Scheidungen in der Geschichte hinter sich gebracht hat, liegt der Amazon-Gründer auf Platz drei der reichsten Menschen der Welt. «Forbes» schätzt sein aktuelles Vermögen auf umgerechnet rund 134 Milliarden Franken.

Genügend Geld, um seinem 175-Millionen-Dollar-Luxus-Anwesen in Beverly Hills einen neuen Anstrich zu verpassen. Doch während der Bauarbeiten des ehemaligen Jack Warner Estate ist das Objekt nicht bewohnbar, weshalb der 59-Jährige und seine Verlobte Lauren Sánchez sich eine neue Unterkunft suchen mussten – vorübergehend natürlich.

Jeff Bezos zahlt 760 Franken Miete pro Stunde

Wie TMZ.com berichtet, fiel die Wahl auf die Villa von Saxofonist Kenneth Gorelick. Das Haus liegt direkt am Little Dume Beach in Malibu, ein Mekka der Schönen und Reichen. Doch gratis wohnt der Milliardär dort nicht. Unter Berufung «mehrerer Quellen» schreibt das US-Promi-Portal, dass Bezos umgerechnet stolze 550’000 Franken pro Monat zahlt. Das macht 760 Franken die Stunde.