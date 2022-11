Amazon investiert sechs Milliarden Franken in der Schweiz

Am Mittwoch eröffnete das Tochterunternehmen von Amazon in der Schweiz drei Rechenzentren. (Symbolbild)

Amazon Web Services (AWS), ein Tochterunternehmen des amerikanischen Tech-Riesens, eröffnete am 9. November drei neue Schweizer Rechenzentren. Amazon plant, in den nächsten 15 Jahren 5,9 Milliarden Franken in eine sogenannte Schweizer «Infrastrukturregion» zu investieren. Wie der US-Konzern mitteilt, werden durch diese Investitionen technologische Dienstleistungen verbessert und Arbeitsplätze geschaffen.