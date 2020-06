Umstrittene Gesichtserkennung

Amazon verbietet US-Polizei Nutzung von Software

Der US-Internetriese Amazon setzt die Kooperation mit der Polizei bei der Gesichtserkennung für ein Jahr aus. Wiederholt war der Konzern kritisiert worden, weil seine Software mehr Fehler bei Gesichtern mit einer anderen Hautfarbe als weiss mache.

Erst Anfang der Woche hatte IBM angekündigt, sich aus dem Geschäft mit Gesichtserkennungs-Software komplett zurückzuziehen. Der Computer-Konzern erklärte, er wolle nicht zulassen, dass Technologie für Massenüberwachung, rassistische Diskriminierung oder Menschenrechtsverletzungen verwendet wird, hiess es in einem Brief.

Der Konzern hoffe, dass der US-Kongress sich in dieser Zeit auf einen regulierenden Rechtsrahmen für die Technologie einigen könne, erklärte Amazon.

