Fehlmeldung

Amazon weist Mitarbeiter aus Versehen an, Tiktok zu löschen

In einer E-Mail hat Amazon seine Mitarbeiter dazu aufgefordert, die chinesische App Tiktok zu löschen. Nur wenige Stunden später wurde diese Weisung wieder zurückgezogen.

Amazon hat am Freitag eine E-Mail an seine Mitarbeiter verschickt, in welcher diese aufgefordert wurden, die chinesische App Tiktok von ihren Smartphones zu löschen. Falls dies nicht geschehe, würden sie den Zugriff zu ihrem Arbeitskonto auf dem Handy verlieren, berichtet Vox.com. Denn Tiktok stelle ein «Sicherheitsrisiko» dar, so die E-Mail.