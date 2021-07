Amazon will uns im Schlaf mit Radartechnologie überwachen

Gut möglich, dass diese Funktion künftig in die Echo-Lautsprecher des Online-Händlers eingebaut wird.

Mit den Radarsensoren können Bewegungen aus der Ferne erfasst und so «kontaktlos der Schlaf überwacht werden», heisst es in dem Antrag an die Behörde von Amazon. Die Technologie soll aber nicht nur den eigenen Schlaf tracken. Da die Bewegungen von dem Gerät dreidimensional erfasst werden, kann es damit auch ohne Berührung gesteuert werden, heisst es weiter.