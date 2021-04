Vor 20 Jahren eroberte die Verfilmung von «Herr der Ringe» die Welt. Die drei Teile sammelten Rekordeinnahmen und Oscar-Statuen. Amazon greift den Stoff rund um die Hobbits und Mittelerde nun wieder auf. Zurzeit laufen die Dreharbeiten für den hauseigenen Streaming-Dienst Amazon Prime in Neuseeland. Laut Medienberichten sei man schon an den Aufnahmen für die zweite Staffel der Serie. Premiere feiern soll das Werk noch dieses Jahr – ein genauer Termin steht jedoch noch aus.

Fast fünfmal teurer als «Game of Thrones»

Die Produktionskosten stellen alles bisher bekannte in den Schatten. Ein Minister der neuseeländischen Regierung bestätigte in einem Interview mit dem Fernsehsender RNZ die bisherigen Produktionskosten von rund 427 Millionen Franken für die erste Staffel. Die HBO-Serie «Game of Thrones, die zwischen 2011 und 2019 lief, kostete pro Staffel rund 101 Millionen Franken. Für die Besetzung der neuen «Herr der Ringe»-Serie wurden laut «The Hollywood Reporter» mehr als 30 Schauspielerinnen und Schauspieler in Haupt- und Nebenrollen engagiert. Bei den meisten handelt es sich jedoch um eher weniger bekannte Namen.