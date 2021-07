Gravierende Folgen - Amazonas wird zunehmend zu CO2-Quelle

Infolge des Klimawandels und der Regenwaldabholzung gibt ein grosser Teil des Amazonasbeckens mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre ab als er aufnimmt. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Mittwoch in der Fachzeitschrift «Nature» veröffentlichte Studie brasilianischer Wissenschaftler.

Demnach gibt insbesondere der östliche Teil des Amazonas deutlich mehr von dem Treibhausgas ab als er bindet – vor allem in der Trockenzeit. Eigentlich sind die tropischen Regenwälder dafür bekannt, CO 2 zu absorbieren – und gelten deshalb als wichtiger Faktor im Kampf gegen den Klimawandel.

Zwei Faktoren spielen eine Rolle

Bei der Studie stützen sich die Forschenden auf Daten aus den Jahren 2010 bis 2018. Doch auch danach schritt die Zerstörung des Amazonas-Gebiets voran – sogar im ersten Corona-Jahr, in dem Sars-CoV-2 in der Region heftig wütete . Allein im ersten Quartal wurden 1200 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt, wie das Nationale Institut für Weltraumforschung Inpe durch Auswertung von Satellitenbildern herausfand. Das entspreche einem Anstieg von 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so die Verantwortlichen.

Dramatische Folgen

Was droht, wenn der Regenwald des Amazonas zerstört, skizzierte ETH-Professor Tom Crowther bereits im vergangenen Jahr angesichts des brennenden Waldes (siehe Video oben) : «Wenn der ganze Amazonas stirbt, leben wir auf einem Planeten, auf dem wir nicht mehr leben möchten. Es droht ein Klima-Kollaps: Das CO₂ in der Luft würde sich fast verdoppeln. Es wäre massiv wärmer, die Wasserzyklen wären absolut katastrophal, wir hätten riesige Dürren und riesige Überschwemmungen. Hinzu käme der Verlust von Millionen von Tierarten.»

Wozu die Veränderung des Klimas führen kann, sieht man nicht nur bei Extremwetter wie aktuell in der Schweiz, sondern laut Forschenden der Universität Cambridge, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der University of Hawaii in Manoa auch an der Corona-Pandemie. Ihrer im Fachjournal «Science of the Total Environment» erschienenen Studie zufolge, hat der Klimawandel den Lebensraum für Fledermäuse deutlich vergrössert und damit zur aktuellen Pandemie beigetragen. Denn Fledermäuse sind bekannte Reservoirtiere für Coronaviren.