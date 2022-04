Beweise aufgetaucht: Amber Heard habe Johnny Depp «nur gehauen, nicht geschlagen»

Johnny Depp hat am zweiten Tag im Zeugenstand im Prozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard angebliche Gewaltausbrüche der «Aquaman»-Schauspielerin beschrieben. Nun sind Beweise aufgetaucht, die für die Aussagen des «Fluch der Karibik»-Stars sprechen. Im Gericht in Fairfax warf der Schauspieler der 35-Jährigen am Mittwoch vor, ein «Bedürfnis nach Gewalt» zu haben. Depp sagte, dass die Schauspielerin ihn verbal und tätlich angegriffen habe. Dazu schilderte er, dass sie ihm während eines Streits im Jahr 2015 eine Wodka-Flasche angeworfen hätte. Dabei sei ein Teil seines Mittelfingers abgetrennt worden. Heard hat diesen Vorwurf in der Vergangenheit bestritten.