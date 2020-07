vor 59min

Bodyguard sagt im Prozess aus

«Amber Heard wird gewalttätig, wenn sie getrunken hat»

Im Prozess um Gewaltvorwürfe gegen Johnny Depp kamen drei neue Zeugen zu Wort. Der Ex-Bodyguard des Schauspielers schilderte vom Eheleben, Depps Ex-Partnerinnen gaben an, ihn nie als gewalttätig erlebt zu haben.

von Karin Leuthold

1 / 18 Am 16. Juli 2020 wurde vor dem Londoner Gericht dieses Bild als Beweismaterial vorgelegt: Darauf zu sehen ist ein Bluterguss auf Johnny Depps Wange. KEYSTONE Der Ex-Bodyguard des Schauspielers erklärte, Depps Ex-Frau Amber Heard habe den Filmstar regelmässig misshandelt. Depp hingegen habe nie zurückgeschlagen. KEYSTONE Während der Anhörung vom Montag sind neue Vorwürfe ans Licht gekommen. Johnny Depps ehemaliger Assistent behauptet, der Schauspieler sei im Gegensatz zu seiner Ex-Frau Amber Heard nie handgreiflich geworden. Die Consierge des Penthouse-Komplexes des Ex-Ehepaars gibt zudem an, dass die Schauspielerin nach einer Nacht mit Tesla-Chef Elon Musk Pflaster sowie Blutergüsse davontrug. DUKAS

Darum gehts Drei Zeugen verteidigten Johnny Depp am Donnerstag vor Gericht: Sein Ex-Bodyguard und zwei ehemalige Partnerinnen.

Der Bodyguard sagte, Amber Heard sei gegenüber Depp gewalttätig geworden, wenn sie getrunken hatte.

Winona Rider zeigte sich «schockiert» von den Gewaltvorwürfen gegen ihren Ex.

Vanessa Paradis beschrieb Depp als «freundlich, aufmerksam und grosszügig.»

Amber Heard soll ihren Ex-Mann Johnny Depp mit Flaschen, Gläser und anderen Gegenständen beworfen und zudem beschimpft haben, wenn sie betrunken war. Depp habe jedoch nie zurückgeschlagen. Das sagte am Donnerstag Sean Bett, ein früherer Bodyguard des Schauspielers, in einer Videoschaltung vor einem Londoner Gericht aus.

Bett, ein ehemaliger Polizist aus Los Angeles, war neun Jahre lang im Hause Depp angestellt. «Ich habe nie beobachtet, dass er jemals körperlich gewalttätig gegenüber einem anderen Menschen geworden sei», gab der Zeuge an. Auch nicht gegenüber Heard – trotz der Angriffe. Während Depp und Heard zusammenlebten, sei der Bodyguard «sehr regelmässig bei ihnen gewesen». In dieser Zeit habe er bei Heard «weder Schnitte, noch Blutergüsse oder andere Verletzungen gesehen.»

«Frau Heard hat sich oft so verhalten, wenn sie getrunken hatte»

«Herr Depp hat mir mehrfach gesagt, dass Frau Heard ihn misshandelt habe.» Im Laufe der Beziehung sei es oftmals vorgekommen, dass Sean Bett oder ein anderer Bodyguard den US-Filmstar wegbringen musste, um ihn vor einer Attacke seiner Frau zu retten.

Der Zeuge schilderte Szenen aus dem Eheleben: «Frau Heard hat sich oft so verhalten, wenn sie getrunken hatte. Ich habe schnell gelernt, die Zeichen zu erkennen. So konnte ich schnell reagieren, bevor die Situation eskalierte.» Depp habe sich in der Regel während dieser Episoden «ziemlich passiv verhalten und versucht, seine Frau zu beruhigen.»

Kontroverse um Bild mit Bluterguss auf Depps Gesicht

Die Verteidigung des Schauspielers präsentierte am Donnerstag ein Foto, auf dem auf Johnny Depps Wange ein blauer Fleck zu sehen ist. Bett hatte das Bild zusammen mit seiner Erklärung eingereicht und behauptet, es sei am 21. April 2016 entstanden, nachdem Heard während ihrer Geburtstagsparty auf ihren Mann losgegangen sei.

Anwälte der britischen Boulevardzeitung «The Sun» behaupteten vor Gericht aber, der Bluterguss auf dem Foto sei nach einem Streit im März 2015 entstanden. Zu diesem Angriff hatte sich Heard bereits schuldig bekannt. Doch wie sich herausstellte, war das Foto im Dezember 2015 aufgenommen worden. Bett sagte dazu: «Herr Depp erzählte mir, dass Frau Heard ihn dreimal geohrfeigt hatte.»

Zwei prominente Zeuginnen verteidigen Depp

Am Donnerstag verteidigte auch die US-Schauspielerin Winona Ryder (48) ihren früheren Partner Johnny Depp gegen Gewaltvorwürfe in einer schriftlichen Aussage. «Ich war absolut geschockt, verwirrt und ärgerlich, als ich von den Vorwürfe gegen ihn erfahren habe», so Ryder. Sie habe ihn während der vierjährigen Beziehung nur als «wirklich guten Mann» kennengelernt. Niemals sei er gewalttätig oder ausfällig gegenüber irgendjemandem gewesen.

Auch die französische Sängerin Vanessa Paradis (47), mit der Depp zwei erwachsene Kinder hat, äusserte sich in einer schriftlichen Aussage positiv über ihren Ex-Partner, mit dem sie 14 Jahre lang zusammen war. Sie habe ihn als «freundlich, aufmerksam, grosszügig und nicht gewalttätig» erlebt.

Schriftliche Aussage, um Kreuzverhör zu entkommen

Eigentlich war geplant, dass die Ex-Partnerinnen per Video für eine Befragung zugeschaltet werden sollen. Davon sah Depps Anwaltsteam dann aber doch ab. Die beiden wären sonst auch von der Gegenseite ins Kreuzverhör genommen worden.

In dem Prozess wird bereits in der zweiten Woche verhandelt. Der 57 Jahre alte Depp klagt gegen den Verlag der britischen Boulevardzeitung «The Sun» wegen eines Artikels, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard (34) körperlich misshandelt.

Zunächst hatte Depp selbst Stellung zu den Vorwürfen seiner Frau bezogen. Er gestand zwar ein, Probleme mit Alkohol und Drogen gehabt zu haben, doch gewalttätig sei er nie gewesen. Heard präsentierte hingegen Fotos, die angeblich von Depp verursachte Blessuren zeigen sollten.