Depps Ex-Assistent sagt aus

Amber soll Johnny verbal und körperlich misshandelt haben

Hier sind die neusten Erkenntnisse aus dem Johnny-Depp-Prozess. Unter anderem sagt eine Zeugin aus, dass Amber Heard nach einer Nacht mit Elon Musk blaue Flecken hatte – und nicht wegen Depp.

von Stephanie Vinzens

1 / 16 Während der Anhörung vom Montag sind neue Vorwürfe ans Licht gekommen. Johnny Depps ehemaliger Assistent behauptet, der Schauspieler sei im Gegensatz zu seiner Ex-Frau Amber Heard nie handgreiflich geworden. Die Consierge des Penthouse-Komplexes des Ex-Ehepaars gibt zudem an, dass die Schauspielerin nach einer Nacht mit Tesla-Chef Elon Musk Pflaster sowie Blutergüsse davontrug. DUKAS Vergangenen Mittwoch wurde unter anderem dieses Bild, von Heard aufgenommen, als Beweis für Depps (57) Drogensucht angeführt: Auf einem Tisch sind vier Linien Kokain neben einer Kreditkarte, ein Glas Whisky, Tabak und eine Box mit Depps Initialen zu sehen. Auf die Frage, ob sich darin Kokain befand, antwortete Depp bei der Anhörung: «Ich denke, das dürfte zutreffen.» Angeblich soll das Foto kurz nach dem Mittag aufgenommen worden sein. via REUTERS Ebenfalls vor Gericht zugelassen wurde ein Bild von Johnny Depp auf einer Trage. Das Foto wurde im März 2015 aufgenommen, als Depp mit einer abgeschnittenen Fingerkuppe in einem Krankenhaus im australischen Queensland landete. Johnny Depp im Kreuzverhör: «Amber trennte meinen Finger ab, als sie zwei Wodka-Flaschen auf mich warf.» Amber Heard dagegen sagt aus, dass Depp im Rausch ein Handy gegen die Wand geschlagen und dabei seinen Finger verletzt habe. via REUTERS

Darum gehts In Johnny Depps Prozess gegen den Verlag von «The Sun» ist die Frage, ob Depp seine Ex-Frau Amber Heard geschlagen hat, ein zentrales Thema.

Sein ehemaliger Assistent, der mittlerweile Europa-Präsident von Depps Produktionsfirma ist, bestreitet dies nun.

Laut ihm sei Depp nie handgreiflich geworden – Amber hingegen schon.

Eine weitere Zeugin sagt zudem aus, dass Heard nach einer Nacht mit Tesla-Chef Elon Musk Verletzungen aufwies.

In einem schriftlichen Zeugen-Statement zum laufenden Prozess von Johnny Depp gegen den Verlag von «The Sun» äussert sich nun dessen ehemaliger persönlicher Assistent Stephen Deuters zu den Anschuldigungen gegen den Schauspieler. Laut ihm hat Depps Ex-Frau Amber Heard (34), die ihm häusliche Gewalt vorwirft, den Hollywoodstar jahrelang sowohl verbal als auch körperlich misshandelt.

Deuters schreibt, dass Heard «die Peinigerin in der Beziehung» gewesen sei und er selbst «extrem überrascht und aufgebracht» war, als die Missbrauchsanschuldigungen öffentlich wurden. «Zu keinem Zeitpunkt erwähnte Frau Heard jemals eine körperliche Misshandlung, und ich habe nie Beweise für eine Verletzung gesehen», so Deuters.

Textnachrichten widersprechen seinen Aussagen

Deuters sagt zudem aus, er sei bei mehreren Situationen dabei gewesen, in denen Heard angibt, von ihrem Ex-Mann körperlich angegriffen worden zu sein. So auch 2014 während eines Flugs von Boston nach Los Angeles. Laut ihr sei der «Pirates of the Caribbean»-Star damals in Rage geraten, habe sie geohrfeigt und in den Rücken getreten. Dies, weil er glaubte, sie habe eine Affäre mit Schauspielkollege James Franco (42).

Deuters behauptet jedoch, Heard sei diejenige gewesen, die sich an dem Tag gegenüber Depp aggressiv verhalten habe. Ein früherer Nachrichtenaustausch zwischen Heard und ihm, der dem Gericht vorliegt, zeichnet ein anderes Bild. Die Schauspielerin schrieb Deuters über Depp: «Offensichtlich hat er keine Ahnung, was er getan hat oder in welchem Umfang.» Und Deuters antwortete: «Es war ekelhaft. Und das weiss er auch.»

Deuter könnte Eigeninteresse verfolgen

Wenig später schrieb er Heard zudem: «Als ich ihm sagte, dass er dich getreten hat, weinte er.» Deuters gibt nun an, das Wort «getreten» nur verwendet zu haben, weil Amber es so nannte. Weitere Textnachrichten, die Depp im selben Monat des Vorfalls seinem Schauspiel-Kollegen Paul Bettany (49) schickte, deuten ebenfalls darauf hin, dass er während des Flugs schwer berauscht sowie aggressiv war.

Am Montag erschien Deuters nun vor Gericht, wo er zugab, mehr ein Freund als ein Angestellter von Depp zu sein. Die Anwältin des «The Sun»-Verlags, Sasha Wass, wies zudem darauf hin, dass er möglicherweise ein gewisses Eigeninteresse verfolge, weil er als Europa-Präsident von Depps Produktionsfirma einen finanziellen Nachteil durch dessen Rufschädigung davontragen könnte.

Elon Musk habe Amber blaue Flecken zugefügt

Auch die Consierge des Wohnungskomplexes des Ex-Ehepaars sagte am Montag vor Gericht aus und brachte dabei Tesla-Chef Elon Musk (49), mit dem Heard kurz nach der Scheidung zusammenkam, ins Spiel. Sie gab an, Heard habe ihr Penthouse 2016 mit Blutergüssen am Hals und Pflastern am Arm verlassen – kurz nachdem auch Musk mit «unordentlichem Haar» rausspazierte.