Auch im zweiten Drittel sind die Leventiner die dominante Mannschaft. Doch es sind die Zürcher, die in Führung gehen. Mit einem schnellen Vorstoss in der 24. Minute kommt Roe nach vorne und überwindet mit seinem Backhand-Schuss Conz. Die Leventiner lassen sich davon aber nicht beirren und stürmen weiter. Die Anstrengungen der Biancoblu werden prompt belohnt. Im Powerplay gleicht Nättinen nach 26 Minuten mit einem satten Slapshot aus. Keine dreissig Sekunden später bringt Fora die Tessiner mit einem Distanzschuss von der blauen Linie in Führung. 2:1 für Ambri gegen die Lions.