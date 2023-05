Würenlos AG: Ambulanz kracht bei Rettungseinsatz in Ford Mustang

Heftiger Crash zwischen einem Rettungswagen und einem schwarzen Ford Mustang: Am Dienstag, kurz nach 19.00 Uhr fuhr eine Ambulanz an einen dringenden Einsatz. Wie die Kantonspolizei am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt, kam es bei der Einmündung der Chlosterschürstrasse in die Industriestrasse zu einer Kollision mit einem schwarzen Ford Mustang.