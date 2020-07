Österreich

Ambulanz passt nicht unter Brücke durch – Sanitäter müssen rennen

Nach einem Radunfall mussten Sanitäter zu einem verletzten Bub laufen. Eine Brücke stand dem Rettungsauto im Weg.

Am Sonntagabend kam es in Österreich zu einem skurrilen Rettungseinsatz. Gegen 18 Uhr stürzte ein Bub auf dem Donauradweg in Linz-Urfahr. Der alarmierte Rettungswagen konnte aber nicht bis zu dem kleinen Patienten fahren.