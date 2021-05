Stadt Zug - Ameisensäure läuft aus – Feuerwehr evakuiert Drogerie in Einkaufszentrum

Am Donnerstagmorgen mussten die Feuerwehr und der Rettungsdienst zum Einkaufszentrum Metalli in der Stadt Zug ausrücken: In einer Drogerie war dort eine geringe Menge Ameisensäure ausgelaufen, teilte die Zuger Polizei mit. Umgehend wurden die Chemiewehr der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) sowie der Rettungsdienst Zug alarmiert und das Verkaufsgeschäft vorsorglich evakuiert, heisst es in der Mitteilung weiter.