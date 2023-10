Feuerkranz-Sonnenfinsternis in Amerika zu beobachten

Am Samstag ist in Teilen von Nord-, Süd- und Mittelamerika eine Sonnenfinsternis zu beobachten.

Millionen Menschen in Teilen von Nord-, Süd- und Mittelamerika können am Samstag eine seltene Feuerkranz-Sonnenfinsternis bewundern. Dabei schiebt sich der Mond vor die Sonne, der äussere Rand unseres Heimatsterns bleibt aber sichtbar. Am ausgeprägtesten werde diese – auch ringförmig genannte – Sonnenfinsternis vor allem in Teilen der US-Bundesstaaten Oregon, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico und Texas sowie in Teilen von Mexiko, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Brasilien sein, teilte die US-Raumfahrtagentur Nasa vorab mit.