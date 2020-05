Social Gathering anstatt Distancing

Amerikaner feiern Memorial Day trotz Corona-Höchststand

Trotz Corona-Höchststand in den USA mit über 93’000 Toten feiern die Amerikaner das Wochenende des Memorial Day ausgiebig. Von Social Distancing kann keine Rede sein.

Mit Bussen oder Verzeigungen müssen die Partygänger also nicht rechnen.

Trotz eines Plakats, dass an die Abstandsregeln erinnern soll, feierten in Missouri zahlreiche Feierlustige das Memorial Day Weekend.

Die Coronakrise hat die USA besonders hart getroffen: 1,6 Millionen Infizierte, über 93’000 Tote und 39 Millionen Menschen ohne Arbeit. Am diesjährigen Memorial Day Weekend ist von dem Lockdown nicht viel zu spüren.

In zahlreichen Städten der USA strömten Tausende Menschen an die Strände und Naherholungsgebiete, um gemeinsam mit ihren Familien und Freunden die im Krieg Gefallenen zu ehren. Das dies nicht immer wie eine Gedenkfeier vor sich geht, zeigen Bilder aus Missouri.

Am Ozark-Stausee, eine Gegend im US-Bundesstaat Missouri, die unter anderem durch die Netflix-Serie «Ozark» an Bekanntheit gewonnen hat, versammelten sich zahlreiche feierlustige Amerikaner. Von Abstandsregeln kann hier kaum die Rede sein, obwohl ein Schild mit der Aufschrift «Please Practice Social Distancing» die Partygänger daran erinnern soll.

Polizei kann nichts unternehmen

Laut der Zeitung «5 On Your Side» gelten im Staat Missouri die Social Distancing-Regeln. Doch dabei handelt es sich lediglich um Regeln und nicht um Gesetze, sodass auch keine Bussen oder Verzeigungen bei einem Verstoss ausgesprochen werden können. «Die Menschen befolgen die Regeln nicht wirklich», so der Sheriff von Camden County, wo die Ozarks liegen. Gemäss Angaben der Polizei sind sie noch nicht gerufen worden, um grössere Ansammlungen aufzulösen.