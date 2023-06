Wird man auch im Mietwagen gebüsst?

Der Blitzer steht an der Rosenbergstrasse in St. Gallen.

Am Samstag, kurz nach 14.40 Uhr, wurde an der Rosenbergstrasse in St. Gallen ein Auto von einer semistationären Geschwindigkeitsanlage mit 114 km/h geblitzt. «Auf dieser Strasse gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h», schreibt die St. Galler Stadtpolizei in einem Communiqué.