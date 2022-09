Trotz Verbot : Amerikaner werben für Trophäenjagd auf Steinböcke im Wallis

Der Kanton Wallis hat die Trophäenjagd auf Steinböcke und Gämsen vor zwei Jahren verboten . Nun aber machen ausländische Anbieter wieder Werbung dafür, wie die «Sonntagszeitung» berichtet. Die lokalen Jagdführer würden die Kundinnen und Kunden zu Trophäen führen, «die sehr alt oder extrem gross sind», lockt etwa ein amerikanischr Jagdveranstalter auf seiner Website. Eine Jagdlizenz in der Schweiz zu erlangen, könne zwar kompliziert sein, da Ausländer meist an ein lotterieartiges System der Lizenzvergabe gebunden seien. Aber: «In einigen Fällen werden Genehmigungen von Ausrüstern gekauft und dann bei Veranstaltungen versteigert.»

Der Kanton könne den Anbietern nicht vorschreiben, was diese auf ihren Seiten bewerben, lässt die Walliser Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere verlauten. Grundsätzlich dürften «nur im Wallis wohnhafte Personen mit einem Patent aus einem anderen Kanton oder Jägerinnen und Jäger mit einem Walliser Patent» Abschüsse durchführen. Allerdings kam es schon mehrfach zu gerichtlichen Verurteilungen von Wildhütern, die es mit dem Gesetz nicht allzu genau nahmen. So veröffentlichte ein Amerikaner im letzten Jahr trotz Trophäenjagd-Verbot ein Video seines Steinbock-Abschusses, den er oberhalb von St. Maurice VS in Begleitung eines Reisevermittlers und eines örtlichen Wildhüters tätigte.