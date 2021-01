Für einen guten Zweck : Amerikanerin versteigert Bernie-Sanders-Häkelpuppe für 20’300 Dollar

20’300 US-Dollar für eine Häkelpuppe: So viel Geld hat eine Nachbildung von Bernie Sanders eingebracht. Der Erlös geht an einen guten Zweck.

Die Erlöse gehen an die gemeinnützige Organisation «Meals on wheels», die Essen an Betagte verteilt.

Sie habe bereits ein Häkelmuster für eine Sanders-Puppe gehabt und dieses an dessen plötzlich berühmt gewordene Bekleidung angepasst, berichtete die 46-Jährige. Sie habe die Puppe in etwa sieben Stunden gehäkelt. King veröffentlichte zunächst Fotos der etwa 23 Zentimeter grossen Puppe auf Instagram, die Tausende Likes und Kommentare erhielten. Dann versteigerte sie die Puppe auf eBay und kündigte an, den Erlös (umgerechnet etwa 16’800 Euro) an die Wohltätigkeitsorganisation Meals on Wheels America zu spenden.