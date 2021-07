Wegen Delta-Variante : Amerikanische Gesundheitsverbände fordern Corona-Impfpflicht

Die Infektionszahlen in den USA steigen. 57 Organisationen fordern darum gemeinsam, dass sich das gesamte Gesundheitspersonal gegen Corona impfen lassen muss.

Darum gehts 57 Gesundheitsverbände fordern gemeinsam eine Impfpflicht für das gesamte Gesundheitspersonal in den USA.

Die Infektionen sind im Land wieder steigend. Im Juli haben sie sich fast vervierfacht, von etwa 13’000 Fällen pro Tag zu Beginn des Monats auf mehr als 50’000.

Frankreichs Regierung beschloss die Impfpflicht für das Gesundheitspersonal – gegen grossen Widerstand der Bevölkerung.

«Wir fordern alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Gesundheits- und Pflegebereich auf, ihre Mitarbeitenden gegen Covid-19 impfen zu lassen». Das verlangen 57 Verbände aus dem Gesundheitsbereich der USA, darunter die American Medical Association (244’000 Mitglieder) und die American Nurses Association, die die Belange von rund 3,1 Millionen Pflegekräfte vertritt. Die Gesundheit und Sicherheit der Nation hängt davon ab, heisst es in ihrer Erklärung, aus der die «Washington Post» zitiert.

Die Forderung kommt in einer Phase, in der in den USA auch wegen der Delta-Variante die Infektionszahlen wieder steigen. Bestätigte Coronavirus-Infektionen haben sich im Juli fast vervierfacht, von etwa 13’000 Fällen pro Tag zu Beginn des Monats auf mehr als 50’000. Krankenhausleiter in Staaten wie Alabama, Florida und Missouri hatten zudem die «Verweigerer» aufgefordert, sich impfen zu lassen, und dabei Daten angeführt, wonach die Impfungen Krankenhausaufenthalte und sogar Todesfälle verhindern würden.

Gut ein Drittel des Gesundheitspersonal ist noch nicht geimpft

Doch noch sind viele Beschäftigte im Gesundheitswesen nach wie vor nicht geimpft, obwohl sie vorrangigen Zugang zu den Coronavirus-Impfstoffen haben. Mehr als 38 Prozent des Personals in Pflegeheimen waren bis am 11. Juli nicht vollständig geimpft, obwohl sie sich um Patienten kümmern, die einem erhöhten Risiko durch das Coronavirus ausgesetzt sind. Dies geht aus Daten hervor, die von den Centers for Medicare and Medicaid Services gesammelt und von LeadingAge analysiert wurden, einer Organisation, die gemeinnützige Pflegeheime und andere Anbieter von Altenpflege vertritt. Dasselbe gilt auch für 25 Prozent der Krankenhausmitarbeitenden.

Paris setzt die Impfpflicht trotz Gegenwehr durch

In Frankreich gilt künftig für Beschäftigte im Gesundheitswesen eine Corona-Impfpflicht. Das Parlament in Paris stimmte in der Nacht zum Montag entsprechenden Plänen von Präsident Emmanuel Macron zu. Die Abgeordneten billigten trotz landesweiter Proteste auch die Verschärfung anderer Regeln. Damit muss man im Alltag nun häufiger nachweisen, dass man negativ getestet oder geimpft ist beziehungsweise eine Erkrankung überstanden hat.

New York will seine Angestellten zur Impfung «motivieren» Die Stadt New York fordert von ihren städtischen Bediensteten bis Mitte September eine Impfung gegen das Coronavirus. «Andernfalls müssen sie sich künftig wöchentlich testen lassen», so Bürgermeister Bill de Blasio. Betroffen sind rund 340’000 Beschäftigte, darunter Lehr- und Polizeikräfte. New York ist damit einer der grössten Arbeitgeber in den USA, der einen solchen Schritt ergreift. Damit wird niemand zu einer Impfung gezwungen. Die Behörden hoffen aber, dass vielen bislang Zögerlichen die wöchentlichen Tests zu umständlich und zu unangenehm sind und sie sich doch noch für eine Impfung entscheiden. Das angestrebte Datum, der 13. September, fällt mit dem Schulbeginn nach den Ferien zusammen.

