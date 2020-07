Schlechte Bewertungen

Amerikanische Tiktoker boykottieren Trump-App

Jugendliche in den USA wollen es sich nicht gefallen lassen, dass die Regierung ihnen eine ihrer liebsten Apps sperren möchte. Deshalb haben sie es jetzt auf die Applikation ihres Präsidenten abgesehen.

Anfang Woche wurde bekannt, dass die US-Regierung Überlegungen anstellt, die chinesische App Tiktok zu verbieten. Dies hatte Aussenminister Mike Pompeo in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News angekündigt. Insbesondere bei der jüngeren Bevölkerung kam dies gar nicht gut an. Viele von ihnen haben sich nun zusammengeschlossen und einen Angriff auf die Wahlkampf-App des US-Präsidenten Donald Trump gestartet.

Tiefe Bewertung

Darin behauptet Booker allerdings fälschlicherweise, dass Apps im App-Store, die weniger als einen Stern in ihrer Bewertung haben, von Apple selbst gelöscht werden. Das stimmt nicht, denn Apple löscht Apps nicht aufgrund ihrer Popularität. Eine Applikation wird nur dann gelöscht, wenn sie gegen die Guidelines verstösst oder nicht mehr up to date ist. Tatsächlich kann eine tiefe Bewertung aber dazu führen, dass die App in der Liste der empfohlenen Apps weiter unten erscheint.