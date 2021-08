John Meadows - Amerikanischer Bodybuilder «Mountain Dog» stirbt mit 49 Jahren

Der Bodybuilder nahm während über 30 Jahren an Wettkämpfen teil.

John Meadows ist am Sonntag in seinem Haus gestorben.

Er war unter seiner Fangemeinde als «Mountain Dog» bekannt: Nun verstarb am Sonntag der Bodybulider John Meadows im Alter von 49 Jahren. Seine Ehefrau wandte sich mit einem Facebook-Post an die Öffentlichkeit und schrieb: «Heute Morgen ist John unerwartet und friedlich in seinem Haus verstorben. Wie Sie sich vorstellen können, ist dies ein grosser Schock für mich und die Jungs.»