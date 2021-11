Militärgericht urteilt gegen David Fenster : Amerikanischer Journalist in Myanmar zu 11 Jahren Haft verurteilt

Der 37-jährige David Fenster war im Mai von der Militärjunta inhaftiert worden. Er wurde unter anderem der Aufwiegelung für schuldig befunden.

Seit Februar 2021 ist die Militärjunta in Myanmar an der Macht und hat bisher etwa 10’000 Menschen festgenommen.

Ein in Myanmar festgenommener amerikanischer Journalist ist von einem Militärgericht zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Bei dem Urteil vom Freitag geht es um drei Anklagepunkte, darunter Anstiftung zum Aufruhr, wie der Arbeitgeber des verurteilten Danny Fenster am Freitag mitteilte. Vor wenigen Tagen hatte die Justiz in dem Krisenland Anklage in zwei weiteren Punkten – Terrorismus und Aufruhr – gegen den 37-Jährigen erhoben. Dafür droht ihm laut seines Anwalts eine lebenslange Haftstrafe. Die Militärjunta in Myanmar geht seit dem Putsch von Anfang Februar hart gegen alle kritischen Stimmen vor.