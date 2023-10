Pete Davidson lebt zurückgezogen im Wald

Pete Davidson hat genug vom Leben in New York City. Laut einem Insider hat sich der Komiker ein Haus im Wald zugelegt und geht nur noch selten raus.

Darum gehts Laut Insidern lebt Pete Davidson zurückgezogen im Wald.

Der 29-Jährige habe genug von der Grossstadt New York.

Er verbringe viel Zeit zu Hause, so die Quelle aus seinem nahen Umfeld.

US-Komiker Pete Davidson (29) hat schwierige Monate hinter sich. Ende Juni wurde publik, dass er sich aufgrund seiner Psyche erneut in eine stationäre Behandlung begab. Seither wurde es ruhig um den Ex von Kim Kardashian.

Wie ein Insider gegenüber der «U.S. Sun» verrät, hat Pete genug von seinem Leben in der Grossstadt New York. Er hat sich in ein Haus im Wald zurückgezogen. «Pete macht nicht viel. Er hängt vor allem in seinem Zimmer herum und schaut TV. Er geht nicht viel raus», so die Quelle aus seinem nahen Umfeld.

Warum er Entzugskliniken und Therapie brauchte

Die Beziehung mit der Schauspielerin Chase Sui Wonders (27) ging etwa zur selben Zeit in die Brüche, zu der er sich in Therapie begab. Das Paar hatte im März einen schlimmen Autounfall. Davidson verlor die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz und crashte in ein Haus in Beverly Hills. Laut Zeugen sei der Amerikaner zu schnell gefahren. Wonders und Davidson blieben unverletzt. Er plädierte auf schuldig und wurde deshalb zu einer milderen Strafe verurteilt. Davidson muss 50 Stunden Zivildienst vollziehen.

Als er 23 Jahre alt war, wurde beim Schauspieler eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Zudem hat er eine posttraumatische Belastungsstörung. Als Pete sieben Jahre alt war, kam sein Vater als Feuerwehrmann bei der Terrorattacke 9/11 ums Leben. Mit seinen mentalen Problemen ging er immer sehr offen um. Er sprach bereits öfters darüber, in Therapie zu sein. Davidson begab sich auch schon in Entzugskliniken wegen Drogenmissbrauch.

Pete Davidson moderierte «Saturday Night Live»

In welchen Wald sich der Komiker zurückgezogen hat, ist nicht bekannt. Allzu weit vom «Big Apple» hat er sich aber wahrscheinlich nicht entfernt. Am Samstagabend war er nämlich Host in der Stand-Up-Comedy-Serie «Saturday Night Live», in der er von 2014 bis 2022 ein festes Mitglied war. In einem Sketch thematisierte er den Autounfall, seine Psyche und seinen Drogenmissbrauch.