AMG-Fahrer flüchtet mit 300 Km/h vor der Polizei

Deutschland : AMG-Lenker wendet auf Autobahn und rast mit 300 km/h Dutzenden Streifenwagen davon

Der Lenker eines Mercedes AMG GT 63 S lieferte sich in der Nacht auf Freitag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. (Symbolbild)

In Deutschland hat sich ein Autofahrer eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

In Baden-Württemberg hat ein Mann wegen eines Staus mitten auf der Autobahn gewendet und sich anschliessend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Fahrer des Mercedes AMG GT 63 S sei in der Nacht zum Freitag auf der A 81 bei Stuttgart-Zuffenhausen unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Ludwigsburg mit. Als er auf einen Stau traf, wendete er sein Auto und fuhr nach kurzer Strecke von der Autobahn ab.