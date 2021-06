Am Mittwoch berät der Bundesrat auch über die Kampfjets. Bereits bekannt ist, dass Verteidigungsministerin Viola Amherd den Typen F-35 des US-amerikanischen Herstellers Lockheed Martin kaufen will. Nun muss aber noch der Gesamtbundesrat entscheiden, bevor das Geschäft ins Parlament geht. Linke Parteien bekämpfen den F-35 und haben ein Referendum angekündigt. Was sagt Viola Amherd dazu? Verfolgen Sie die Medienkonferenz live im Ticker und im Stream.