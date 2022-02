Ukraine-Konflikt – Amherd macht die Entwicklung grosse Sorgen

Bundesrätin Viola Amherd sieht in der Eskalation eine mögliche «sicherheitspolitische Zeitenwende» in Europa. (Archivbild)

Russlands Staatschef Waldimir Putin hatte die Anerkennung der sogenannten «Volksrepubliken» Luhansk und Donezk in der Ostukraine verkündet. Am Dienstag stellte er klar, dass sich die Anerkennung der Unabhängigkeit auf die gesamten Bezirke Luhansk und Donezk beziehe – und somit auch auf weiterhin von Kiew kontrolliertes ukrainisches Staatsgebiet. Das Oberhaus des russischen Parlaments billigte unterdessen Putins Antrag auf eine Truppenentsendung in die Separatistengebiete. Am Dienstagabend verkündete das russische Aussenministerium die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit den «Volksrepubliken».