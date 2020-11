Die Misshandlungen in Magglingen beschäftigen Politiker: Die grüne Nationalrätin Aline Trede fordert, dass dem STV der Geldhahn zugedreht wird.

Bundesrätin Viola Amherd will die Vorfälle in Magglingen extern aufarbeiten lassen.

Viola Amherd hat sich bereits schriftlich zu den Vorwürfen geäussert und nimmt nun erstmals in den Medien dazu Stellung.

«Die Berichte haben mich erschüttert», sagt Bundesrätin Viola Amherd im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» und bezieht sich damit auf die Vorwürfe bezüglich der Trainingsmethoden im Nationalen Sportzentrum Magglingen. Von menschenunwürdigen Vorkommnissen und psychischer Gewalt von Seiten der Trainer und Betreuer sprechen die mutmasslichen Opfer. Dass nun «Mädchen und junge Frauen erniedrigt und in ihrer Würde angegriffen» worden seien, beschäftige Amherd sehr. Es stimme sie zudem traurig, dass sich die Betroffenen «erst trauten, etwas zu sagen, als sie nicht mehr aktive Athletinnen waren».

Die Bundesrätin spricht von einer «Kultur der Angst», die herrsche. Das sei nicht tolerierbar. Es könne nicht sein, dass auf junge Menschen ein solcher Druck ausgeübt werde. Im Spitzensport dürfe man zwar fordern und auch die Athleten und Athletinnen antreiben. «Aber es darf nicht so weit gehen, dass die persönliche Integrität einer Athletin angegriffen oder untergraben wird.» Dass sie unterdrückt würden. Man dürfe ihnen nicht das Selbstvertrauen nehmen.

Die Verantwortlichen in den Sportverbänden und in der Politik hätten zu lange weggesehen. Die jüngsten Rücktritte im Turnverband begrüsse sie explizit. Ein Neuanfang könne nicht mit Leuten bestritten werden, die für die Missstände verantwortlich seien.

Weniger Geld habe keine Priorität

Wie Amherd bereits schriftlich in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) sagte, wolle sie die Vorfälle nicht nur extern aufarbeiten lassen, sondern auch eine Meldestelle einrichten. Eine solche Meldestelle müsse sehr niederschwellig erreichbar sein, führt Amherd nun im Interview weiter aus. Sie denke beispielsweise an eine Art Hotline oder Sorgentelefon wie jenes von Pro Juventute.

In erster Linie gelte es nun aber aufzuarbeiten, «warum es im Leistungszentrum des Turnsports so viele Jahre so falsch laufen konnte». Das würde man den jungen Frauen schulden – auch wenn man das Geschehene nicht rückgängig machen könne.