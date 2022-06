Amina Seferovic wehrt sich gegen den «Spielerfrau»-Stempel

1 / 11 Seit rund sieben Jahren gehen Haris (30) und Amina Seferovic (29) gemeinsam durchs Leben. Instagram/aamina Im Jahr 2019 gaben sich die beiden schliesslich romantisch in Portugal das Jawort, bevor kurz darauf die grosse Hochzeitsfeier in der Schweiz folgte. Instagram/aamina Inzwischen sind sie Eltern von Inaya (2) und Zayn (9 Monate). Instagram/aamina

Amina Seferovic, was hältst du vom Begriff «Spielerfrau»?

Grundsätzlich stimmt er ja, wir sind Frauen von Spielern. Der Begriff hat in der Gesellschaft aber leider ein negatives Narrativ und wird sehr verallgemeinert, kategorisiert und abgewertet. Deshalb halte ich vom Begriff, so wie er verwendet wird, nicht sehr viel.

Was meinst du konkret mit kategorisiert und abgewertet?

Viele haben das Gefühl, dass «Spielerfrauen» ein entspanntes, sorgloses Hollywood-Leben führen, in dem nur Geld ausgegeben und gereist wird, während alles Glitzer und Glamour ist. Gleichzeitig wird uns nachgesagt, dass wir ausser schön zu sein nichts können und als Anhängsel unserer Männer finanziell und sozial abhängig sind – um nur einige wenige Beispiele zu nennen.

Erfüllst du eines dieser Klischees?

Höchstens das, dass ich gut aussehe (lacht) – was natürlich auch subjektiv ist und Geschmackssache.

Wie sieht das «Spielerfrau»-Leben in Wirklichkeit aus?

Die Frauen, die ich persönlich kenne, sind ambitioniert, haben Ziele und Träume, an denen sie arbeiten. Viele haben studiert, sind Akademikerinnen. Die Frage ist nur, ob man das sehen will oder lieber an den herrschenden Vorurteilen festhält.

Die Seferovics

Was sagt das «Spielerfrauen»-Image über die Rolle der Frau aus?

Abgesehen davon, dass an Frauen allgemein höhere Erwartungen gestellt werden, ist das Bild einer «Spielerfrau» komplett verzerrt. Es wird weder dem traditionellen, alten Rollenmuster gerecht, dass sie die Hauptverantwortung für Familie und Erziehung übernimmt, noch wird es emanzipierten Frauen zugeschrieben. Es stellt Frauen in eine Position der Oberflächlichkeit, der Gleichgültigkeit und der Abhängigkeit. Oft fallen wir eher in die Rolle eines Objektes, statt eines denkenden Menschen. Als Frau eines Fussballers ist jede Rolle, die man einnimmt, falsch. Nutzt sie das Glück und das Privileg, zu Hause bei ihren Kindern sein zu dürfen, ist sie das Anhängsel des Mannes. Strebt sie eine berufliche Karriere an, kann sie nicht «im Schatten» ihres Mannes stehen, will sich selbst darstellen und Aufmerksamkeit erhalten.

Bist du dennoch gerne eine «Spielerfrau»?

In erster Linie bin ich gerne Amina und sehr dankbar für das Leben, welches meine Familie und ich leben dürfen. Wie alles hat auch das Verheiratetsein mit einem Fussballer seine Vor- und Nachteile. Dass es viel Mut, Kraft und Ausdauer erfordert, sein ganzes Leben und seine Familie zurückzulassen, wenn es ins Ausland zu einem neuen Verein geht, sieht kaum jemand. Wir Frauen sitzen stets auf Nadeln und wissen nie, wann der nächste Umzug bevorsteht und wo es hingeht. Auch unsere Kinder werden dabei aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen. Hinzu kommt, dass wir aufgrund dieser Umstände Schwierigkeiten haben, eine eigene berufliche Karriere oder ein gefestigtes soziales Umfeld aufzubauen.

Wäre es eine Option, räumlich getrennt zu leben?

Nein, ich will meinem Mann eine mentale Stütze sein, bei Niederlagen, Verletzungen und generell, denn er ist in einem Beruf, der so viel psychischen Druck von aussen mitbringt. Oft wird das alles mit der hohen Entlohnung der Spieler gerechtfertigt. Aber mit keinem Geld der Welt kann man sich verpasste Momente mit unseren Familien und Kindern, Erinnerungen oder Gesundheit und Glück kaufen.

Wie wichtig ist es dir, in einer Beziehung unabhängig zu sein?

Sehr! Ich weiss, dass sich das Leben von einem auf den anderen Moment schlagartig verändern kann. Der plötzliche Tod meines Vaters, als ich sechs Jahre alt war, hat mich das gelehrt. Nach seinem Autounfall habe ich miterlebt, wie meine Mutter von einem Moment auf den anderen auf sich alleine gestellt war und zwei Kleinkinder grossziehen musste. Ich bin ein sehr rationaler Mensch. Alles im Leben ist mit einem gewissen Risiko verbunden, Partnerschaften, Ehen und auch die Karriere eines Fussballspielers – dessen muss man sich einfach bewusst sein.

Wie reagiert Haris darauf, wenn du als «Spielerfrau» betitelt wirst?

Ehrlich gesagt beschäftigt er sich mit solchen Banalitäten gar nicht. Er weiss, wer ich als Mensch und Frau bin, was ich leiste und wofür ich stehe.