«aminhoooo»: Ahmed Amin Belhadj ist ein Superstar auf Tiktok

In seinen Videos führt der 23-Jährige Tricks mit dem Ball vor, macht Kunstschüsse. In einem nimmt Belhadj die Kugel mit dem Rücken zum Tor an, dreht sich, nimmt den Ball per Aussenfuss mit und versenkt ihn dann im unteren Eck. Über 112 Millionen Aufrufe hat das Video. Es war eines seiner ersten. Dass er mit Social Media anfing, war eine spontane Aktion. Den Erfolg, der sich schnell einstellte, beschreibt Belhadj als «geisteskrank»: «Mein Handy explodierte. Wenn ich anfangs in der Nacht aufwachte, checkte ich sofort meinen Tiktok-Account.»