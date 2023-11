Amira Pocher entfolgt Olivers Exfrau Alessandra Meyer-Wölden

Noch im Frühling feierten Alessandra Meyer-Wölden und Amira Pocher gemeinsam in Paris. Es schien, als hätten sich die beiden mehr als nur angefreundet.

Oliver Pochers (45) Patchwork-Familie scheint nach der Trennung von Noch-Ehefrau Amira (31) auseinanderzubrechen: Noch im März diesen Jahres feierte das ehemalige Promipaar mit Olivers Exfrau Alessandra Meyer-Wölden deren 40. Geburtstag in Paris. Die beiden Frauen hatten sich über die vergangenen Jahre angefreundet. Nach den letzten Entwicklungen im Trennungsstreit der Pochers ist Amira ihrer Freundin Alessandra jetzt auf Instagram entfolgt.

Ende einer Patchwork-Familie?

In die Pocher’sche «Flickenteppich-Familie» sind insgesamt fünf Kinder involviert. Aus seiner ersten Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden hat Oliver eine Tochter und zwei Söhne in den vorübergehenden Bund fürs Leben mit Amira mitgebracht. Aus seiner zweiten Ehe enstanden zwei weitere Söhne. Das Eltern-Dreiergespann wollte sich trotz der schwierigen Situation in den letzten Monaten vor allem für die Kids zusammenraufen, um die Grossfamilie zusammenzuhalten. Dieses Vorhaben könnte allerdings bereits jetzt gescheitert sein, nachdem Amira die Freundschaft mit Alessandra gekündigt hat. Das legt zumindest die Entfolgung auf Instagram nahe.